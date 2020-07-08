В ЯНАО семьям выплатят десятки тысяч рублей за крепкие браки

Жители Ямала, прожившие в браке не менее 50 лет, смогут претендовать на солидную социальную выплату от региона. Об этом в День семьи, любви и верности заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
«В этом году 40 ямальских семей будут отмечать юбилеи супружеской жизни — 50, 55, 60, 65 и 70 лет вместе. Это знаменательное событие для каждой пары. Решили приурочить к нему специальную выплату от региона», — сообщил губернатор в своих аккаунтах в социальных сетях. Глава региона пояснил, что сумма выплаты будет соответствовать количеству совместно прожитых лет.
Претендовать на премию смогут юбиляры, которые уже к 2020 году прожили в браке минимум 50 лет. При этом хотя бы один из супругов должен постоянно проживать в ЯНАО и иметь стаж работы в округе не менее 15 лет. Заявление на специальную выплату выплату претенденты уже с сегодняшнего дня могут подавать в окружной департамент соцзащиты населения.
День семьи, любви и верности отмечается в России ежегодно 8 июля начиная с 2008 года. Праздник был учрежден по инициативе депутатов Государственной Думы РФ при поддержке традиционных религиозных конфессий.
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