07 июля 2020
06 июля 2020

В ЯНАО семьям выплатят десятки тысяч рублей за крепкие браки

© Служба новостей «URA.RU»
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Свадебные замки на решетке пешеходного моста в историческом сквере. Екатеринбург, замки, свадьба, любовь
За каждый год в браке юбиляры получат по тысяче рублей (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители Ямала, прожившие в браке не менее 50 лет, смогут претендовать на солидную социальную выплату от региона. Об этом в День семьи, любви и верности заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

«В этом году 40 ямальских семей будут отмечать юбилеи супружеской жизни — 50, 55, 60, 65 и 70 лет вместе. Это знаменательное событие для каждой пары. Решили приурочить к нему специальную выплату от региона», — сообщил губернатор в своих аккаунтах в социальных сетях. Глава региона пояснил, что сумма выплаты будет соответствовать количеству совместно прожитых лет.

Претендовать на премию смогут юбиляры, которые уже к 2020 году прожили в браке минимум 50 лет. При этом хотя бы один из супругов должен постоянно проживать в ЯНАО и иметь стаж работы в округе не менее 15 лет. Заявление на специальную выплату выплату претенденты уже с сегодняшнего дня могут подавать в окружной департамент соцзащиты населения.

День семьи, любви и верности отмечается в России ежегодно 8 июля начиная с 2008 года. Праздник был учрежден по инициативе депутатов Государственной Думы РФ при поддержке традиционных религиозных конфессий.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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