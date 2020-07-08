07 июля 2020
06 июля 2020

Кандидатов в челябинское заксобрание вызвали на собеседование

© Служба новостей «URA.RU»
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Текслер, совещание с главами. Челябинск, мякуш владимир
Владимир Мякуш начал собеседования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Лидер регионального отделения «Единой России» и спикер Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш начал собеседования с кандидатами в ЗСО и их штабами. До конца недели он намерен встретиться со всеми претендентами на мандаты, сообщил URA.RU источник в исполкоме «ЕР».

«Собеседования начались 7 июня. На них вызывают секретарей местных отделений, глав территорий, кандидатов по списку и одномандатников, а также начальников их штабов, политтехнологов и юристов. На собеседованиях проговариваются нюансы выборной кампании», — добавил инсайдер.

Мякуш не ответил на звонок корреспондента URA.RU. В пресс-службе «Единой России» не смогли оперативно дать комментарий.

Выборы в ЗСО пройдут 13 сентября. На них 30 депутатов изберут в одномандатных округах, еще столько же — по партийным спискам в территориальных группах. Общеобластной список кандидатов «Единой России» возглавил губернатор Алексей Текслер.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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