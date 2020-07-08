Врач оценила влияние коронавируса на память

У переболевших коронавирусом могут проявиться ухудшение памяти, внимания и концентрации Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У переболевших коронавирусом даже в легкой или бессимптомной форме могут проявляться проблемы с памятью, вниманием и концентрацией. Об этом рассказала президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова.

«На сегодняшний день наука точно знает, что переболевшие люди долго страдают снижением когнитивных, то есть познавательных функций — ухудшается память, внимание, концентрация», — приводит слова Намазовой-Барановой РИА «Новости» из эфира телеканала «Россия 24». По ее словам, люди недооценивают степень опасности коронавируса даже при легкой или бессимптомной форме.

Намазова-Баранова также рассказала о возможных проблемах с репродуктивной функцией у мужчин, которые перенесли коронавирус. Она отметила, что даже у переболевших в легкой форме снижается фертильность — сперматозоиды становятся менее подвижными.

Ранее вирусолог, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев заявил, что после пандемии новый коронавирсу встанет в один строй вместе с вирусом гриппа, передает RT. Тем временем глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил об ускорении вспышки коронавирусной инфекции. По его словам, на данный момент в мировом масштабе не удалось выйти на плато заболеваемости, пишет агентство Nation News.

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