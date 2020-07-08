В Челябинске стартовал купальный сезон Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске официально открыт купальный сезон. Теперь жителям областного центра разрешено не только загорать, но и плавать в водоемах в 12 разрешенных местах, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

«Купальный сезон открыт с 7 июля. Мы хотели бы обратить внимание жителей на то, что пандемия коронавируса еще не завершена. Поэтому просим горожан соблюдать все необходимые санитарные нормы и меры предосторожности», — сказали в мэрии.

Теперь челябинцам официально разрешено не только загорать, но и купаться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В министерстве общественной безопасности области подчеркнули, что каждый муниципалитет самостоятельно принимает решение об открытии купального сезона. Ведомство начинает рейды по пляжам. 9 июля сотрудники министерства отправится на Первое озеро. «Мы проверим работу матросов-спасателей и мобильного комплекса информирования и оповещения населения. В ближайшие дни ожидается жаркая погода. Прошу жителей соблюдать меры безопасности, не злоупотреблять алкоголем и особенно внимательно следить за детьми», — сказала URA.RU и. о. министра Светлана Костина.

В Челябинске 39 пляжей. Однако в этом году открылось только 12 мест, где соблюдены все меры безопасности и разрешено купание:

• 3 муниципальных пляжа на Шершневском водохранилище (проезд Шершневский бор, 6/1), на Смолино (пер. Дачный, 2/2) и на Первом озере (пер. Мамина, 1А);

• 3 ведомственных на озере Смолино — гостиничный комплекс «Березка»(ул. Чапаева, 112), «SMOLINOPARK»(ул. Чапаева, 114) и пляж Челябинского областного центра реабилитации;

• 6 частных: три на Шершнях — городской пляж, пляжи «Каспийский берег» и «Ясень» (вблизи дома №11 по пер. Большой); два на Смолино — «Солнечный берег» (ул. Хуторная, 70/1) и «Прибой» (за домом № 79 по ул. Новороссийской), на озере Первое — пляж «Восточный берег» (пр. Виктора Давыдова, 7).

До открытия купального сезона на пляжах можно было только загорать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Челябинска Наталья Котова поручила профильным чиновникам сосредоточить внимание на организации работы спасателей. «Несмотря на то, что у нас введен режим повышенной готовности, жители города идут на пляжи. Ваша задача — организовать работу постов спасателей, чтобы все профилактические меры были приняты максимально, и жители не пострадали», — заявила мэр.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU