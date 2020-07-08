07 июля 2020
06 июля 2020

Защитник пермских бизнесменов уходит с должности

© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарное заседание Пермской городской думы. Сентябрь. Пермь, маховиков анатолий
Анатолий Маховиков проработал в должности чуть больше года Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Анатолий Маховиков досрочно покидает должность. Заявление подписано врио губернатора Пермского края Дмитрием Махониным и направлено на имя уполномоченного по защите прав предпринимателей в РФ Бориса Титова.

«Прошу вас согласовать досрочное прекращение полномочий Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае Маховикова Анатолия Юрьевича», — говорится в заявлении (есть в распоряжении URA.RU). По неофициальным данным, бизнес-омбудсмену уже предложено новое место работы.

Маховиков был назначен уполномоченным по защите прав предпринимателей в крае в феврале 2019 года. До того он являлся полпредом губернатора в краевом законодательном собрании, советником главы администрации губернатора, главой администрации губернатора.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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