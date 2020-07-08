Защитник пермских бизнесменов уходит с должности

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Анатолий Маховиков досрочно покидает должность. Заявление подписано врио губернатора Пермского края Дмитрием Махониным и направлено на имя уполномоченного по защите прав предпринимателей в РФ Бориса Титова.
«Прошу вас согласовать досрочное прекращение полномочий Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае Маховикова Анатолия Юрьевича», — говорится в заявлении (есть в распоряжении URA.RU). По неофициальным данным, бизнес-омбудсмену уже предложено новое место работы.
Маховиков
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