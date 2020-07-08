Украина прекращает партнерство с Россией в борьбе с терроризмом

Разрыв сотрудничества Киев объясняет мерами защиты национальных интересов Украины Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Правительство Украины прекращает действие меморандума о сотрудничестве с Россией в борьбе с терроризмом. Решение было принято на заседании кабмина в среду, 8 июля.

«Прекратить действие меморандума между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, подписанного в Ялте 12 июля 2012 года», — приводит текст постановления RT. В кабмине считают, что прекращение совместной с Россией борьбы с терроризмом позволит создать «дополнительные правовые и политические основания для защиты национальных интересов Украины в условиях вооруженной агрессии РФ».

В начале 2014 года на Украине произошел государственный переворот, а на юге страны начался военный конфликт. Часть Донбасса объявила о своей независимости. Киев считает, что сепаратистские настроения в регионе поддержала Москва, но Кремль это отрицает, передает телеканал 360.

Еще в середине июня МИД Украины обещал пересмотр и сокращение договорной базы с Россией до минимально необходимого уровня. По словам замминистра иностранных дел страны Василия Боднара, это будет происходить постепенно, чтобы иметь механизм защиты интересов украинцев на территории России, пишет «Национальная служба новостей». Например, с 1 апреля 2019 года Украина прекратила действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Политики объясняли это тем, что РФ нарушила договор, осуществив вооруженную агрессию против Украины.

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