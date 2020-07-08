Матвиенко заявила, что Россия готова открывать границы

Границы смогут открыть только при соблюдении странами санитарных мер
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Россия может начать работу по открытию границ со странами, которые готовы пустить российских туристов. Об этом заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
«Россия не заинтересована вводить какие-то надуманные ограничения, не выпускать граждан, закрывать границу. Это вопрос готовности стран принимать российских граждан», — цитирует РИА «Новости» Матвиенко. По ее словам, границы смогут открыть только при соблюдении странами санитарных мер.
Ранее сообщалось, что Московский аэропорт Шереметьево возобновляет перелеты за рубеж и обратно. Международный терминал начнет работу 27 июля.
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