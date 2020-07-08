Матвиенко заявила, что Россия готова открывать границы

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Границы смогут открыть только при соблюдении странами санитарных мер Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Россия может начать работу по открытию границ со странами, которые готовы пустить российских туристов. Об этом заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

«Россия не заинтересована вводить какие-то надуманные ограничения, не выпускать граждан, закрывать границу. Это вопрос готовности стран принимать российских граждан», — цитирует РИА «Новости» Матвиенко. По ее словам, границы смогут открыть только при соблюдении странами санитарных мер.

Ранее сообщалось, что Московский аэропорт Шереметьево возобновляет перелеты за рубеж и обратно. Международный терминал начнет работу 27 июля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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