В Москве возобновляют международные перелеты

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Перелеты за границу начнутся с 27 июля Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Московский аэропорт Шереметьево возобновляет перелеты за рубеж и обратно. Международный терминал начнет работу 27 июля.

«Международный аэропорт Шереметьево информирует о возобновлении работы Терминала D (южный терминальный комплекс) в полном объеме, начиная с 00.00 мск 27 июля 2020 года», — сообщает ТАСС. Также с 15 июля возобновляется движение поездов межтерминального перехода аэропорта.

На прошлой неделе Федеральное агентство воздушного транспорта продлило запрет на международные перелеты до 1 августа. Ранее в ведомстве планировали открыть границы страны для авиасообщения с 15 июля. При этом туристов предупредили, что после снятия ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, следует с осторожностью планировать зарубежный отпуск, сообщает «Федеральное агенство новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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