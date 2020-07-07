В Москве возобновляют международные перелеты

Московский аэропорт Шереметьево возобновляет перелеты за рубеж и обратно. Международный терминал начнет работу 27 июля.
«Международный аэропорт Шереметьево информирует о возобновлении работы Терминала D (южный терминальный комплекс) в полном объеме, начиная с 00.00 мск 27 июля 2020 года», — сообщает ТАСС. Также с 15 июля возобновляется движение поездов межтерминального перехода аэропорта.
На прошлой неделе Федеральное агентство воздушного транспорта продлило запрет на международные перелеты до 1 августа. Ранее в ведомстве планировали открыть границы страны для авиасообщения с 15 июля. При этом туристов предупредили, что после снятия ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, следует с осторожностью планировать зарубежный отпуск, сообщает «
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