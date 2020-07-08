Защита обжаловала арест Сафронова

Защита обжаловала арест советника главы Роскосмоса, бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова по делу о госизмене. Об этом сообщил его адвокат Иван Павлов.
«Мы с моим коллегой Евгением Смирновым подали апелляционную жалобу на постановление Лефортовского суда об аресте Сафронова», — цитирует его «Интерфакс». Адвокаты приняли такое решение, поскольку сочли арест журналиста незаконным.
Иван Сафронов был задержан в Москве 7 июля. Его подозревают в работе на спецслужбы Чехии. Журналисту грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, пишет «Ридус». Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что «высокий профессионализм и личная порядочность» Сафронова не вызывали у него сомнений.
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