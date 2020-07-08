Защита обжаловала арест Сафронова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оглашение решения суда Ивану Сафронову. Москва, сафронов иван
Журналисту грозит от 12 до 20 лет лишения свободы Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Советника главы Роскосмоса обвинили в госизмене

Защита обжаловала арест советника главы Роскосмоса, бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова по делу о госизмене. Об этом сообщил его адвокат Иван Павлов.

«Мы с моим коллегой Евгением Смирновым подали апелляционную жалобу на постановление Лефортовского суда об аресте Сафронова», — цитирует его «Интерфакс». Адвокаты приняли такое решение, поскольку сочли арест журналиста незаконным.

Иван Сафронов был задержан в Москве 7 июля. Его подозревают в работе на спецслужбы Чехии. Журналисту грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, пишет «Ридус». Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что «высокий профессионализм и личная порядочность» Сафронова не вызывали у него сомнений.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Происшествия Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...