В Свердловской области задержали коронавирусные выплаты медикам

Евгений Куйвашев рассказал о сложностях с выплатами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области возникли затруднения с выплатами медикам, работающим с больными коронавирусом. Это признал губернатор региона Евгений Куйвашев в своем Instagram.

Глава региона в ответ на вопрос о задержке выплат медиков от своих подписчиков сообщил, что работники стационаров и бригад скорой помощи, выплаты которым положены по постановлению правительства РФ №484, получили деньги за июнь еще в конце месяца. «Сейчас минздравом от медучреждений принимаются дополнительные заявки на июнь, по которым средства будут также переведены. По другому постановлению федерального кабмина — №415 — деньги им были переведены 6 и 7 июля. Были небольшие технические трудности, из-за которых в эти же дни выплаты у нас не дошли до сотрудников медучреждений Екатеринбурга». Губернатор уточнил, что профильное министерство работает над устранением проблемы и деньги должны поступить в ближайшее время. Региональные стимулирующие выплаты, по его словам, будут доведены в срок до 15 июля.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Константин Шестаков не стал уточнять, какие сложности возникли с выплатами медикам и предложил обратиться в региональный штаб по борьбе с коронавирусом. Туда URA.RU был направлен запрос, на момент публикации ответа на него не поступило.