В свердловском вузе перенесли начало учебного года

Студенты, по всей вероятности, продолжат учиться дистанционно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Для студентов Уральского государственного горного университета предстоящий учебный год начнется 21 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте вуза.

«Решение было принято на заседании Ученого совета университета в связи с санитарно- эпидемиологической ситуацией в регионе», — говорится в сообщении. Также уточняется, что перенос касается первого курса очной формы обучения (бакалавриат, специалитет, магистратура).

Другие учебные заведения Свердловской области пока раздумывают, стоит ли переносить начало учебы. Так, в Уральском федеральном университете в разговоре с URA.RU выразили надежду, что могут начать учебный год 1 сентября в дистанционном формате. Также пока нет сообщений о переносе занятий в Уральском государственном экономическом университете.