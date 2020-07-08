07 июля 2020

В свердловском вузе перенесли начало учебного года

© Служба новостей «URA.RU»
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Студенты УрФУ в экзаменационный период. Екатеринбург, университет, вуз, экзамен, учеба, высшее образование, высшее учебное заведение, студенты
Студенты, по всей вероятности, продолжат учиться дистанционно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Для студентов Уральского государственного горного университета предстоящий учебный год начнется 21 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте вуза.

«Решение было принято на заседании Ученого совета университета в связи с санитарно- эпидемиологической ситуацией в регионе», — говорится в сообщении. Также уточняется, что перенос касается первого курса очной формы обучения (бакалавриат, специалитет, магистратура).

Другие учебные заведения Свердловской области пока раздумывают, стоит ли переносить начало учебы. Так, в Уральском федеральном университете в разговоре с URA.RU выразили надежду, что могут начать учебный год 1 сентября в дистанционном формате. Также пока нет сообщений о переносе занятий в Уральском государственном экономическом университете.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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