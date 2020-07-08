У сотрудников ОБЭП появились вопросы к руководству шахматной федерации ХМАО Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Экс-исполнительный директор федерации шахмат ХМАО Наталья Залевская может стать фигурантом уголовного дела после обысков, прошедших 8 июля в организации. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Залевская рискует стать подозреваемой в уголовном деле, связанном с незаконным выводом бюджетных средств. В этой связи в федерации шахмат и проходили следственные действия», — сообщил инсайдер.

Президент федерации шахмат ХМАО Василий Филипенко не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. В пресс-службе УМВД ХМАО потребовали официальный запрос. Он был отправлен, на момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в окружной федерации шахмат прошли обыски. Они связаны с расследованием уголовного дела, возбужденного против президента баскетбольной федерации Ханты-Мансийска Владислава Чернова, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.