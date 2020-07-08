07 июля 2020
06 июля 2020

После обыска в федерации шахмат ХМАО появилось уголовное дело. URA.RU назвали его фигуранта

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Академия шахмат. Ханты-Мансийск, шахматы, игра
У сотрудников ОБЭП появились вопросы к руководству шахматной федерации ХМАО Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Экс-исполнительный директор федерации шахмат ХМАО Наталья Залевская может стать фигурантом уголовного дела после обысков, прошедших 8 июля в организации. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Залевская рискует стать подозреваемой в уголовном деле, связанном с незаконным выводом бюджетных средств. В этой связи в федерации шахмат и проходили следственные действия», — сообщил инсайдер.

Президент федерации шахмат ХМАО Василий Филипенко не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. В пресс-службе УМВД ХМАО потребовали официальный запрос. Он был отправлен, на момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в окружной федерации шахмат прошли обыски. Они связаны с расследованием уголовного дела, возбужденного против президента баскетбольной федерации Ханты-Мансийска Владислава Чернова, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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