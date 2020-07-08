Полиция проводит обыски в шахматной федерации ХМАО

В уголовном деле Владислава Чернова могут появиться новые эпизоды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В шахматной федерации ХМАО полиция проводит обыски. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Обыски проводит отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Это связано с уголовным делом Владислава Чернова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Там появились новые эпизоды», — сообщил инсайдер. Другой собеседник URA.RU, близкий к правоохранительным органам также подтвердил информацию про обыски. «Расследование этого уголовного дела некоторое время не велось активно из-за эпидемии коронавируса. Теперь силовики приступили к его раскрутке с удвоенной энергией», — рассказал источник.

В шахматной федерации ХМАО не ответили на звонок журналиста агентства. В пресс-службе УМВД ХМАО потребовали официальный запрос. Он был отправлен, на момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что Чернов являлся президентом федерации баскетбола Ханты-Мансийска и ряда других некоммерческих структур и силовики считают, что через его активы происходила отмывка бюджетных средств. Сам он пошел на сотрудничество со следствием и находится под домашним арестом.