Пульмонолог уточнил, у кого чаще разрушаются легкие при COVID

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Ранее в Минздраве РФ заявили, что переболевшие COVID-19 пациенты могут столкнуться с болезнями сердца и легких . Нередко выздоровевшие после COVID пациенты сталкиваются с миокардитами. Министр отметил, что после болезни люди не могут испытывать физические нагрузки из-за истощения организма.

Он подчеркнул: чем выше уровень повреждений легких на КТ, тем выше вероятность того, что разовьются фиброзные изменения. Пульмонолог добавил, что при изучении последствия COVID, в частности, фиброза легких, врачи ориентируются на опыт предыдущих вспышек коронавирусов — SARS, или атипичной пневмонии. «Есть наблюдения, что у части пациентов неблагоприятные изменения сохранялись через 9 месяцев после выписки из госпиталя. При этом выраженность фиброза зависела от длительности заболевания и его лечения. Чем дольше течение болезни, тем выше вероятность того, что у человека будут фиброзные изменения», — отметил Зыков.

«В группе риска люди старшего возраста, курильщики, люди с генетической предрасположенностью к развитию фиброза [процесс образования в легких рубцовой ткани, что приводит к нарушениям дыхательной функции], пациенты с воспалительными заболеваниями соединительной ткани — системной красной волчанкой, склеродермией и болезнью Шегрена», — цитирует врача «Комсомольская правда».

Фиброз легких при коронавирусе чаще всего развивается у людей старшего возраста, курильщиков и пациентов с воспалительными заболеваниями. Об этом заявил врач-пульмонолог, профессор РАН Кирилл Зыков.

В группе риска курильщики и пенсионеры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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