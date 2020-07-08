В Минздраве РФ рассказали о последствиях COVID для организма

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После коронавируса могут возникнуть проблемы с сердцем и легкими Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Переболевшие COVID-19 пациенты могут столкнуться с болезнями сердца и легких. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Те, кто перенесли коронавирусную инфекцию […] конечно же, нуждаются в реабилитации, наиболее уязвимыми органами и системами стали легкие, вторая значимая проблема, которая тоже требует помощи медицинского работника, это поражение сердца», — сказал Мурашко, добавив, что нередко выздоровевшие после COVID пациенты сталкиваются с миокардитами.

Министр отметил, что после болезни люди не могут испытывать физические нагрузки из-за истощения организма. Также Мурашко добавил, что иммунитет вырабатывается у всех переболевших COVID. Однако его стойкость зависит от тяжести перенесенного заболевания.

Ранее в Минздраве заявили, что коронавирус может привести к бесплодию у мужчин. По информации главного специалиста-гинеколога детского и юношеского возраста Минздрава РФ Елены Уваровой, COVID на 38% уменьшает качество спермы. Врач добавила, что проблемы мужского бесплодия обострились как раз после начала пандемии коронавируса.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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