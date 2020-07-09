Уголовное преследование Фургала предсказывало URA.RU

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Сергея Фургала задержали 9 июля по подозрению в покушении на убийство и убийстве нескольких предпринимателей в 2004—2005 годах. Партия ЛДПР, к которой принадлежит губернатор, пока не собирается исключать его . Фургал занимал пост губернатора Хабаровского края с осени 2018 года.

Один из высокопоставленных инсайдеров не исключил, что Фургал станет фигурантом уголовного дела об убийстве и предупредил, что это может произойти уже летом. О возможных вопросах к губернатору со стороны правоохранительных органов заговорили после задержания в конце 2019 года бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова, подозреваемого в убийстве предпринимателя в 2004 году. В 2020 году об уголовных скандалах практически не вспоминали. «Это не значит, что правоохранительные органы все спустили на тормозах, возможно, они собирают необходимую доказательную базу», — отмечал собеседник агентства.

Одним из вариантов для снятия Фургала с должности было объединение Хабаровского края с Еврейской Автономной областью. Тема возникла после новости о предстоящем объединении Ненецкого автономного округа и Архангельской области. Однако эксперты были убеждены, что вариант со слиянием регионов несет слишком много политических рисков.

Губернатор Хабаровской области Сергей Фургал был чужеродной фигурой для федеральной власти, от которой постараются избавиться. Об этом предупреждали собеседники URA.RU еще в мае.

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