Уголовное преследование Фургала предсказывало URA.RU

Губернатор Хабаровской области Сергей Фургал был чужеродной фигурой для федеральной власти, от которой постараются избавиться. Об этом предупреждали собеседники URA.RU еще в мае.
Одним из вариантов для снятия Фургала с должности было объединение Хабаровского края с Еврейской Автономной областью. Тема возникла после новости о предстоящем объединении Ненецкого автономного округа и Архангельской области. Однако эксперты были убеждены, что вариант со слиянием регионов несет слишком много политических рисков.
Один из высокопоставленных инсайдеров не исключил, что Фургал станет фигурантом уголовного дела об убийстве и предупредил, что это может произойти уже летом. О возможных вопросах к губернатору со стороны правоохранительных органов заговорили после задержания в конце 2019 года бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова, подозреваемого в убийстве предпринимателя в 2004 году. В 2020 году об уголовных скандалах практически не вспоминали. «Это не значит, что правоохранительные органы все спустили на тормозах, возможно, они собирают необходимую доказательную базу», — отмечал собеседник агентства.
Сергея Фургала задержали 9 июля по подозрению в покушении на убийство и убийстве нескольких предпринимателей в 2004—2005 годах. Партия ЛДПР, к которой принадлежит губернатор, пока не собирается исключать его. Фургал занимал пост губернатора Хабаровского края с осени 2018 года.
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