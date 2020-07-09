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Сергея Фургала задержали по подозрению в организации убийств

Как пишет РБК, начале 2000-х годов, когда действовала ОПГ, о которой сообщает Следственный комитет, Фургал занимался коммерческой деятельностью. Сначала он возглавлял фирму, торговавшую лесоматериалами, а затем компанию, занимавшуюся сбором лома черных металлов. В прошлом году был задержан деловой партнер Фургала Николай Мистрюков. Следствие подозревало его в причастности к заказному убийству хабаровского бизнесмена Евгения Зори и покушении на предпринимателя из Амурской области Александра Смольского.

Выборы губернатора в Хабаровском крае Фургал выиграл в сентябре 2018 года. Он шел кандидатом от ЛДПР. По итогам голосования первого тура он незначительно опередил действующего главу региона, единоросса Вячеслава Шпорта. После второго тура он одержал победу и 28 сентября 2018 года официально вступил в должность.

По версии следствия, губернатор является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Ранее в рамках этого же уголовного дела были задержаны четверо соучастников Фургала, которым уже предъявлены обвинения.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что в отношении Фургала возбуждено уголовное дело, он задержан. «Следствие намерено обратиться в суд для избрания в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей», — сообщила Петренко. Как сообщает источник РИА «Новости», Фургал был задержан на рабочем месте, сейчас решается вопрос о его доставке в Москву.

Следственный комитет России опубликовал снимки и видео задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Главу региона выводят из его автомобиля и сажают в свою машину силовики в масках.

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