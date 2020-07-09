08 июля 2020
07 июля 2020

Аномальная жара задержится в Курганской области

© Служба новостей «URA.RU»
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В ближайшие две недели в Курганской области температура воздуха будет выше нормы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области до 23 июля, за исключением одного дня, дневная температура воздуха не опустится ниже +30 градусов. Такой прогноз опубликовал курганский синоптик-любитель Илья Винштейн, а по данным сайта Gismeteo жара задержится до 18 июля.

«С 12 по 23 июля температурный фон будет выше нормы на 5 градусов», — сообщил Винштейн. По его прогнозу, до 23 июля температура воздуха в регионе будет от +30 градусов и выше, за исключением 12 июля. В этот день дневная температура воздуха составит +29 градусов.

Согласно сайту Gismeteo, тридцатиградусная жара в Кургане продержится до 18 июля, кроме 12 июля, когда по их прогнозу будет +29 градусов. По данным сервиса «Яндекс.Погода», ниже +30 градусов в Кургане не будет до 16 июля, за исключением 12 июля, когда по прогнозу сайта будет +27 градусов. На сайте Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), на момент написания новости, был указан прогноз только на ближайшие дни.

По прогнозам синоптиков, в эти дни будет мало дождей. Из-за этого в регионе до 13 июля сохраняется чрезвычайная и высокая пожарная опасность.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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