В защиту задержанного хабаровского губернатора создали петицию

Авторы петиции уверены, что народ выступит в поддержку Сергея Фургала Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жители Хабаровского края создали петицию в поддержку главы региона Сергея Фургала, задержанного по делу об организации убийств и покушения на убийство. Их просьба опубликована на платформе Change.org.

«За столь короткий срок он [Сергей Фургал] показал, что он губернатор для народа, а не общественная показуха и народ встанет за него горой», — говорится в тексте петиции. Авторы обращения подчеркивают, что не допустят отставки главы Хабаровского края. На момент публикации новости петицию подписали более 17,3 тысяч человек. Автором просьбы выступил активист из Комсомольска-на-Амуре Сергей Акелан.

Следственный комитет Российской Федерации подозревает Фургала в организации убийств. Против него возбуждено уголовное дело, передает агентство Nation News. По данным следствия, губернатор является организатором покушения на убийство, а также убийств ряда предпринимателей. URA.RU предсказывало уголовное дело против главы Хабаровского края. Собеседники издания предупреждали об этом еще в мае текущего года. Региональное отделение ЛДПР высказалось по поводу задержания Фургала. Как сообщил член координационного совета местного отделения партии Захар Синяговский, пока главу региона не исключат из ЛДПР.

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