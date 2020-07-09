Бывшему курганскому замгубернатора могут изменить приговор

Адвокаты Романа Ванюкова не согласны с решением суда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Дело о взятке бывшего вице-губернатора Зауралья

Адвокаты экс-заместителя губернатора Курганской области Романа Ванюкова, приговоренного к 11 годам колонии за взятки, не согласны с решением суда. Апелляционная жалоба 9 июля поступила в Курганский городской суд.

«Апелляционная жалоба от адвоката поступила сегодня», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Защитники Ванюкова просят оправдать его по эпизоду со взяткой от бизнесмена Сергея Морева, а по эпизоду со взяткой от депутата Щучанской районной думы Авака Бабаяна — переквалифицировать на ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения или в крупном размере). «По всем остальным эпизодам просят смягчить наказание и уменьшить сумму штрафа», — добавили в городском суде.

Адвокат Ванюкова Вячеслав Тюленёв отказался комментировать URA.RU информацию об апелляционной жалобе. Дозвониться до другого адвоката Ванюкова, Марины Толстиковой, не удалось.

Курганский городской суд 30 июня признал Ванюкова виновным в четырех взятках. Его приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, также назначили штраф в девять миллионов рублей и конфисковали имущество общей стоимостью более пяти миллионов рублей. Прокурор Алексей Киселев, который просил судью приговорить Ванюкова к 15 годам лишения свободы и назначить ему штраф в 26 миллионов рублей, ранее назвал решение суда обоснованным.

Ванюкова задержали в ноябре 2018 года сотрудники СКР и регионального управления ФСБ по подозрению в получении взятки от Бабаяна. Позже в деле появились новые эпизоды со взятками.