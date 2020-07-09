В России предложили запретить продажу спиртного в поездах

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Проводы добровольца на Донбасс. Екатеринбург, поезд, ржд, пассажирские перевозки, железная дорога
В вагонах-ресторанах могут полностью запретить продажу алкоголя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В вагонах-ресторанах российских поездов предложили запретить продажу алкоголя. Пьяных пассажиров могут вообще лишить права ездить в железнодорожном транспорте. Такую инициативу внес член Общественной палаты Султан Хамзаев, пишет RT.

«В целях повышения комфортности и безопасности путешествий на железнодорожном транспорте прошу вас рассмотреть возможность введения запрета на реализацию в вагонах-ресторанах любой алкогольной продукции», — обратился Хамзаев в письме к министру транспорта Евгению Дитриху. Кроме того, он попросил лишать пассажиров права проезда на два года, если они попались на распитии спиртного в поезде дважды за год.

Продажа алкоголя в железнодорожном транспорте ограничена и сейчас. Однако исключение составляют вагоны-рестораны, где можно купить алкоголь крепостью до 16,5%. По словам Хамзаева, некоторым пассажирам хватает такого количества алкоголя, чтобы напиваться и устраивать дебоши.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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