Лидер фракции в думе ХМАО потребовал отставки главы депздрава

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Ранее URA.RU сообщало, что лидер фракции КПРФ в Думе ХМАО и глава депздрава уже вступали в публичную полемику из-за проблем, существующих в отрасли здравоохранения.

Вступился за главу депздрава и спикер Думы ХМАО Борис Хохряков, который отметил большую нагрузку, в которой сейчас вынуждены работать все работники системы здравоохранения в условиях эпидемии коронавируса. «Я бы публично поблагодарил докторов, они сейчас работают на пределе сил. А частных вопросов может быть много», — считает Хохряков.

Сам Добровольский в ответном слове оставил это заявление парламентария без комментариев, но постарался ответить по существу заданных вопросов. Глава депздрава объяснил, что пациентов отправляют в Югорск, потому что там находится специализированное инфекционное отделение и сам город расположен в 15 минутах езды от соседнего муниципалитета. Медицинское оборудование уже частично используется Советской районной больницей и другими медучреждениями, в которые оно было перераспределено, в том числе и в Югорске. «Я приглашаю вас в „красную зону“, чтобы вы своими глазами могли увидеть и компьютерный томограф и аппараты ИВЛ», — сказал Добровольский и пообещал предоставить отчет по другим претензиям Савинцева.

Савинцев обрушился с критикой на Добровольского из-за состояния системы здравоохранения в Советском районе. Главный коммунист Югры недоволен, что жители муниципалитета, которым требуется госпитализация из-за COVID-19, вынуждены проходить лечение в стационаре больницы Югорска. Он вновь напомнил о том, что дорогостоящее оборудование, которое были закуплено для Советской районной больницы до сих пор не используется и даже частично вывезено со склада медучреждения. «Вы не по праву занимаете свою должность и я буду добиваться вашей отставки», — в заключении сообщил Савинцев.

Лидер фракции КПРФ в Думе ХМАО Алексей Савинцев заявил, что будет требовать отставки главы окружного департамента здравоохранения Алексея Добровольского. Такую оценку депутатат высказал после обсуждения итогов деятельности депздрава за 2019 год на заседании окружного парламента, передает корреспондент URA.RU.

Глава КПРФ в Думе ХМАО Алексей Савинцев не в первый раз критикует депздрав Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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