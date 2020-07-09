08 июля 2020
07 июля 2020

Новый Уренгой вернул лидерство по новым случаям COVID в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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За сутки коронавирус подтвердился у 196 ямальцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

По числу выявленных за сутки больных коронавирусом в ЯНАО Новый Уренгой снова выбился в «лидеры» — там диагноз подтвердился сразу у 65 человек. При этом, по информации окружного оперативного штаба, Шурышкарский район стал единственным, где не было отмечено ни одного нового заболевания.

«Шурышкарский район — единственный, где за эти сутки не зарегистрировано ни одного нового случая пневмонии и коронавируса», — приводят в оперштабе заявление руководителя Татьяны Бучковой. Всего в Новом Уренгое с начала пандемии было выявлено 2575 случаев COVID.

При этом за минувшие сутки в от коронавируса в ЯНАО умерло еще четыре человека, двое в Новом Уренгое и столько же в Ноябрьске». Все умершие — пациенты старше 50 лет, у всех был лабораторно подтвержденный анализ на коронавирусную инфекцию.

Таким образом, с начала пандемии в ЯНАО зарегистрирован 51 случай смерти от COVID. Всего было подтверждено 7 339 случаев заболевания, выздоровело 2 840 человек.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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