ХМАО оказался на четвертом месте среди российских регионов по числу больных, у которых коронавирус был диагностирован за последние сутки. Об этом URA.RU сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
«Москва — 568, Санкт-Петербург — 292, Свердловская область — 276, ХМАО — 268», — сообщили в оперштабе. По сообщению регионального оперштаба, за минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 265 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах: Сургут — 44; Когалым — 37; Нижневартовск — 27; Нефтеюганск — 23; Сургутский район — 22; Ханты Мансийск — 20; Нягань — 18; Советский район — 13; Нижневартовский район — 11; Лангепас — 8; Пыть-Ях — 8; Радужный — 7; Мегион — 5; Югорск — 5; Нефтеюганский район — 4; Урай — 4; Октябрьский район — 4; Ханты-Мансийский район — 3; Кондинский район — 2.
За сутки в Югре от коронавирусной инфекции скончались три человека. Состояние 73 пациентов тяжелое, 54 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на протяжении последних нескольких дней стабильно входил в тройку российских регионов с самым высоким число пациентов с коронавирусом. Режим самоизоляции в округе пока продлен до 12 июля.
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