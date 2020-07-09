Челябинского депутата увезли в больницу на скорой

Депутата горсобрания Златоуста Вадима Агзамова увезли на скорой в больницу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутата горсобрания Златоуста Вадима Агзамова увезли на машине скорой помощи в больницу. По предварительным данным, у него диагностирован инсульт, сообщил URA.RU один из его коллег.

«Агзамова увезли на скорой помощи в больницу. Говорят, инсульт», — сказал собеседник.

Отец Агзамова, также депутат горсобрания, Гамалетдин Агзамов подтвердил, что его сын госпитализирован. «Врачи завтра должны диагноз назвать. Либо тромб оторвался, либо спазм сосуда. Он активно спортом занимается. Я все его ругаю. Накачал мышцы — ни один костюм не лезет», — сказал Агзамов-старший.

Депутаты занимаются строительным бизнесом и газификацией. При прежнем мэре Вячеславе Жилине, сотрудники администрации города без конкурса заключила с ООО «Златоустгазстрой» Агзамовых договор на газификацию поселка Закаменка. Бывшего замглавы Динара Арслангареева осудили за это по статье о превышении должностных полномочий. Сейчас расследуется новое уголовное дело. Когда отношения с Жилиным испортились, тот отказывался принимать в эксплуатацию газопровод. Жители несколько лет просили подключить им газ, жаловались в различные инстанции. Это стало одной из причин отставки Жилина.

Вадим Агзамов занял третье место на праймериз по выбору кандидатов «Единой России» в заксобрание Челябинской области по Горнозаводскому округу №2. Однако его не выдвинули в депутаты.