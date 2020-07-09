Более 6500 новых случаев COVID нашли в России за сутки Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России выявили 6509 новых случаев заражения коронавирусом. Сейчас больные COVID есть в 85 регионах страны, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью.

«За сутки в России выявлено 6 509 заболевших коронавирусом. 176 пациентов умерли», — приводит данные оперштаб. В Москве больше всего случаев заражения, 568 человек. На втором месте Петербург, 292 больных. В Свердловской области нашли 276 новых случаев заражения. Также в число антирекордсменов за сутки попали ХМАО (265 человек) и Иркутская область (243 человека).

В УрФО на третьем месте по заболеваемости Ямало-Ненецкий автономный округ (196 человек), за ним Челябинская область (129 человек). Меньше всего новых больных в Тюменской области (72 человека), Пермском крае (70 человек) и Курганской области (61 человек).

За все время в стране обнаружен 707 301 заболевший. Вылечились 481 316 человек. 8 июля в России было обнаружено почти столько же новых случаев заражения коронавирусом. Прирост составил более 6500 человек.

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