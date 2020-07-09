Пока одни отдыхают, другие ждут своей очереди (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У базы отдыха «Пруд Лесной» уже несколько дней собираются огромные очереди. Информация об этом появилась в одном из городских пабликов соцсети «ВКонтакте» и в Instagram. Из-за режима повышенной готовности, там не могут принять одновременно более 1000 человек, поэтому остальные вынуждены ждать своей очереди под палящим солнцем: в Тюмени сейчас аномальная жара.

«Когда мы там были, сложилось ощущение, будто в Тюмени больше нет пляжей. „Пруд Лесной“ будто бы стал главным городским трендом! Народу там очень много, машины едут потоком!» — рассказала в соцсетях одна из посетительниц базы отдыха.

В комментариях под публикацией пользователи удивились желанию тюменцев попасть именно на этот пляж. «Зачем люди стоят в платных очередях? Чтобы искупаться? Есть много других рек, прудов, озер. У вас есть машины, а вы сюда едете!» — пишет пользователь Ирина Гилева. «Проще съездить в какую-нибудь деревню и искупаться там, в мелкой речушке. Народа гораздо меньше будет, а то и вообще не будет. И вход бесплатный», — заявил в комментариях Александр Львов.

Территория базы отдыха не позволяет принимать одновременно более 1000 человек в условиях повышенной готовности, иначе требования карантина будут нарушены. URA.RU не удалось получить оперативный комментарий в администрации базы отдыха «Пруд Лесной»: на звонки редакции там никто не ответил. Туда направлен письменный запрос.

Посещать пляжи и термальные источники тюменцам разрешено с 3 июля. Однако, из-за жары тюменцы начали ходить на водоемы задолго до отмены запрета. Из-за роста числа зараженных режим повышенной готовности в Тюменской области продлили до 21 июля.

Очередь начала собираться после обеда Фото: паблик «Типичная Тюмень», vk.com