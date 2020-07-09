«Атомстройкомлпекс» судится из-за земли с похищенным более 10 лет Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В «Атомстройкомплексе» прокомментировали похищение екатеринбуржца Олега Сербиенко из дома рядом с их стройплощадкой. Компания готова сотрудничать со следствием.

«Компания действительно реализует проект МФК на участке по ул. Шейнкмана — Радищева, на территории которого расположено нежилое строение, принадлежащее гражданину Сербиенко. Несколько лет назад компания предлагала собственнику выкупить его объект, но тот отказался без обсуждения возможной стоимости. При этом проектом не подразумевается строительство непосредственно на земле, занимаемой объектом Сербиенко. „Атомстройкомплекс“ готов сотрудничать со следствием и предоставить правоохранительным органам всю необходимую информацию», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе «Атомстройкомплекса», — заявил URA.RU глава пресс-службы «Атомстройкомплекса» Андрей Ермоленко.

Ранее URA, RU писало, что около пяти часов утра неизвестные в масках вытащили Сербиенко из строительного вагончика, силой усадили в ВАЗ-2109 черного цвета и скрылись. Похищение попало в объектив камеры наблюдения. Полиция проводит проверку.

Выяснилось, что у Сербиенко и «Атомстройкомплекса» идет многолетняя судебная тяжба из-за участка земли. Спор идет из-за строения площадью 76.7 кв. м. на улице Шейнкмана, 68. Распоряжением главы Екатеринбурга от 24.02.2005 «Атомстройкомплексу» был предоставлен земельный участок в районе улиц Шейнкмана-Радищева. Однако Сербиенко обратился в суд.