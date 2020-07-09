Заместителя главы ЯНАО отправят руководить заксобранием

В новом составе заксобрания Алексей Ситников сможет претендовать на руководящий пост Фото: сайт реготделения партии «Единая Россия»

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

После получения депутатского мандата секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Ситников оставит пост первого заместителя губернатора ЯНАО, сообщают источники в партийных кругах. В обновленном составе регионального парламента политик сможет претендовать на место спикера или руководителя фракции.

«В случае, если замгубернатора нацелится на переход в законодательное собрание, он явно будет не рядовым депутатом, — отметил собеседник агентства. — Его нынешний статус обязывает к тому, что он как минимум возглавит фракцию, в идеале — станет спикером регпарламента». По словам собеседника, разговоры об этом ведутся, однако до окончания выборов официально данную информацию «никто подтверждать не станет».

Связаться с самим Алексеем Ситниковым не удалось, его помощники от комментариев по телефону отказались, перенаправив агентство в пресс-службу правительства ЯНАО. Там вопросы относительно политических планов заместителя губернатора комментировать не стали.

В пресс-службе регионального отделения «Единой России» пояснили, что ответ на обращение агентства сейчас готовится. «Комментарий будет предоставлен позже», — сообщили представители реготделения.

Ранее сообщалось, что Алексей Ситников показал по количеству голосов четвертый результат в новоуренгойском избирательном округе №5. По результатам праймериз его обошли Олег Арно (идет по одномандатному), глава поселка Пангоды Игорь Ярош и действующий депутат от Нового Уренгоя Полина Шумова. При этом, по неподтвержденной информации, Ситников будет не единственным, кто может покинуть свои места в результате запланированных ротаций — кроме него новые посты могуд быть предложены Аркадию Бессонову и Андрею Воронову.