Детский отдых за пределами ЯНАО отменили до конца лета

Запланированный выезд в лагеря отменили для 1100 юных ямальцев Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Организованный выезд за пределы ЯНАО детских групп для отдыха в летних лагерях на четвертую смену отменяется по решению принимающих регионов. По информации окружного департамента спорта, туризма и молодежной политики, в августе отдыха в Крыму, Краснодарском крае, а также в Московской и Тюменской областях лишились более 1000 юных ямальцев.

«Сейчас рассматривается возможность организации выездов в более поздний период для детей, относящихся к особо нуждающимся и социально незащищенным категориям граждан, — сообщил директор департамента Наиль Хайруллин. — Это будет возможно при условии снятия ограничительных мер и послаблениях на Ямале и в субъектах, где расположены сами лагеря». По словам руководителя, в случае появления такой возможности в первую очередь будут приниматься меры по обеспечению безопасного отдыха и соблюдению рекомендаций санврачей.

В списке лагерей и баз отдыха, заезд в которые пришлось отменить — «Ребячья Республика» (Тюменская область, 320 мест, с 5 по 25 августа), «Enjoy Camp» (Московская область, 100 мест, с 16 по 29 августа), «Ай-Кемп» (250 мест, Крым, с 25 июля по 10 августа), «Премьера» (440 мест, Анапа, с 5 по 25 августа). Ранее в Министерстве просвещения РФ объявили, что детские базы отдыха и оздоровления будут принимать детей только из тех регионов, где расположены сами лагеря.

Впервые об отмене организованного детского отдыха стало известно еще в конце апреля. Тогда власти предполагали, что первые смены в лагерях будут отменены, а в последующие на отдых смогут выехать больше детей, чем планировалось.

По информации на 9 июля, в ЯНАО с начала пандемии было подтверждено 7 339 случаев заражения коронавирусом. Для 51 пациента болезнь закончилась летальным исходом.