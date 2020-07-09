08 июля 2020
07 июля 2020

Детский отдых за пределами ЯНАО отменили до конца лета

© Служба новостей «URA.RU»
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Реконструкция ТЮЗа.Екатеринбург, экскурсия, детский лагерь, толпа
Запланированный выезд в лагеря отменили для 1100 юных ямальцев Фото: Александр Мамаев © URA.RU
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Организованный выезд за пределы ЯНАО детских групп для отдыха в летних лагерях на четвертую смену отменяется по решению принимающих регионов. По информации окружного департамента спорта, туризма и молодежной политики, в августе отдыха в Крыму, Краснодарском крае, а также в Московской и Тюменской областях лишились более 1000 юных ямальцев.

«Сейчас рассматривается возможность организации выездов в более поздний период для детей, относящихся к особо нуждающимся и социально незащищенным категориям граждан, — сообщил директор департамента Наиль Хайруллин. — Это будет возможно при условии снятия ограничительных мер и послаблениях на Ямале и в субъектах, где расположены сами лагеря». По словам руководителя, в случае появления такой возможности в первую очередь будут приниматься меры по обеспечению безопасного отдыха и соблюдению рекомендаций санврачей.

В списке лагерей и баз отдыха, заезд в которые пришлось отменить — «Ребячья Республика» (Тюменская область, 320 мест, с 5 по 25 августа), «Enjoy Camp» (Московская область, 100 мест, с 16 по 29 августа), «Ай-Кемп» (250 мест, Крым, с 25 июля по 10 августа), «Премьера» (440 мест, Анапа, с 5 по 25 августа). Ранее в Министерстве просвещения РФ объявили, что детские базы отдыха и оздоровления будут принимать детей только из тех регионов, где расположены сами лагеря.

Впервые об отмене организованного детского отдыха стало известно еще в конце апреля. Тогда власти предполагали, что первые смены в лагерях будут отменены, а в последующие на отдых смогут выехать больше детей, чем планировалось.

По информации на 9 июля, в ЯНАО с начала пандемии было подтверждено 7 339 случаев заражения коронавирусом. Для 51 пациента болезнь закончилась летальным исходом.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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