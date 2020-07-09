Владимир Жириновский выступил в защиту Фургала Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский был ознакомлен с частью материалов уголовного дела губернатора Хабаровского края Сергея Фургала (также является членом ЛДПР). Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к руководству партии, который еще в мае предсказал URA.RU арест Фургала.

«Жириновскому показывали часть материалов за несколько недель до ареста, чтобы продемонстрировать, что дело не политическое и основания для его возбуждения действительно есть», — сообщил собеседник агентства. Он добавил, что тогда Жириновский согласился с резонностью возбуждения уголовного дела.

Резкое выступление Жириновского в поддержку Фургала инсайдер объяснил тем, что губернатор имеет большое влияние в партии. «Естественно, сейчас нельзя отрекаться от Фургала, это негативно скажется на рейтинге партии», — объяснил собеседник агентства. Он предположил, что усилия руководства ЛДПР по поддержке арестованного губернатора постепенно сойдут на нет. Также инсайдер считает, что арест не вызовет масштабных протестов в Хабаровском крае. «Народную поддержку Фургал уже успел растерять. Народ устал показывать [федеральной власти] фигу — это ни к чему не привело», — объяснил он.

Помощник пресс-секретаря Жириновского Александр Дюпин заявил, что не располагает сведениями о том, что глава партии знал о предстоящем аресте. «Эти события стали неожиданностью», — подчеркнул он.

Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийства, задержание объяснили декриминализацией Дальнего Востока. После этого Владимир Жириновский заявил, из партии губернатора исключать не будут. Он добавил, что фракция ЛДПР может покинуть зал заседания Госдумы и отозвать губернатора Смоленской области в знак протеста после задержания Фургала.

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