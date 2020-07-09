СК: задержание Фургала — это чистка Дальнего Востока от криминала

Задержание Сергея Фургала — работа по декриминализации Дальнего востока, считают в СК Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Следственном комитете назвали работой по декриминализации Дальнего Востока задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. На сайте ведомства сказано, что расследование дела главы региона идет в рамках борьбы с преступными группировками.

«Данная работа осуществляется Следственным комитетом во взаимодействии с оперативными службами ФСБ и МВД России в рамках декриминализации обстановки на территории Дальнего Востока, связанной с противодействием организованным преступным группам», — объясняет СК. Дело губернатора ведет главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета.

Силовики проверяют, причастен ли Фургал к другим особо тяжким преступлениям сразу в трех регионах: Хабаровском и Приморском краях, а также Амурской области. Следственный комитет в ближайшее время собирается предъявить обвинение главе региона, пишет RT.

Также в СМИ появились кадры доставки в Москву Сергея Фургала. Там ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Губернатора Хабаровского края арестовали 9 июля по подозрению в убийствах и покушении на убийство нескольких бизнесменов в 2004—2005 годах.

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