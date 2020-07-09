Владимир Жириновский прокомментировал задержание губернатора Сергея Фургала Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который является членом партии ЛДПР. Об этом в своем telegram-канале сообщает РИА «Новости».

«Задержание Фургала прошло не в самой корректной форме, он никуда не сбежит. Никогда не исключим Фургала из ЛДПР. Фракция ЛДПР может покинуть зал заседания ГД и отозвать губернатора Смоленской области в знак протеста после задержания Фургала», — заявил Жириновский.

В региональной фракции ЛДПР также заявили, что не собираются исключать Сергея Фургала из партии. Там объяснили, что, в случае отставки губернатора, новые выборы пройдут только в 2021 году.

Сергея Фургала задержали по подозрению в организации убийства предпринимателей в 2004—2005 годах. Кроме того, следствие считает, что он причастен и к покушению на убийство бизнесмена. СК назвало поимку губернатора чисткой Дальнего Востока от криминала.

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