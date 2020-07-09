Ремонт в аэропорту Кургана начали в начале года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Реконструкция курганского аэропорта может завершиться к началу 2021 года. Об этом заявил губернатор Вадим Шумков, проверяя ход ремонта в здании воздушной гавани.

«Думаю, что все планы, которые были намечены в феврале 2020 года, завершим концом этого года или началом следующего года. Аэропорт будет выглядеть достойно», — заявил Шумков, слова которого приводит пресс-служба главы региона. По словам губернатора, реконструкция второго этажа аэровокзала уже завершается. До конца года рабочие должны закончить работы с фасадом и контуром аэропорта. Шумков отметил, что процесс реконструкции замедлился из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, но не остановился.

Директор аэропорта Дмитрий Коваленко подтвердил, что второй этаж будет полностью готов к концу года. «Будут заменены витражи со стороны летного поля. У нас еще ведется масса работ, которые не видны: мы приобретаем снегоуборочную машину, надо обставлять второй этаж, а это 200 сидений», — заявил он. Кроме того, закупают новую досмотровую технику и модернизируют видеосистемы. Шумков предложил также рассмотреть вопрос приобретения телескопического трапа.

Работы по обновлению аэропорта начались в начале года. Цвета фасадов и внутренней отделки помещений будут соответствовать цветам геральдических символов региона — это оттенки зеленого и белого. Ремонт проводится за счет основного акционера — группы компаний «Аэрофьюэлз». Ранее URA.RU сообщало, что во время реконструкции в курганском аэропорту разрушили мозаику, которую сделали еще в советское время. В 2017 году в здании аэропорта завершался первый этап реконструкции, тогда мозаика оставалась нетронутой.

Реконструкция второго этажа близится к завершению Фото: пресс-служба губернатора Курганской области

Власти считают, что ремонт завершится в начале следующего года Фото: пресс-служба губернатора Курганской области

Работы идут медленнее из-за ситуации с коронавирусом Фото: пресс-служба губернатора Курганской области

Фасад здания аэропорта будет выполнен в цветах флага области Фото: пресс-служба губернатора Курганской области