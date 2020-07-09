СК ищет виновных в геноциде жителей Сталинграда в годы войны

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Мамаев курган. Волгоград, родина мать
По информации следствия, в Волгоградской области захоронено около 1800 казненных фашистами мирных жителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Волгоградские следователи возбудили уголовное дело о массовых убийствах мирных граждан в Сталинграде и области во время Великой Отечественной войны. Соответствующее сообщение появилось на сайте СК РФ по Волгоградской области.

«Целью расследования является установление конкретных лиц из числа немецко-фашистских захватчиков и их пособников, причастных к убийствам мирного населения», — цитирует News.Ru опубликованное следователями сообщение.

В рамках следственных действий, сотрудники СК и криминалисты проведут экспертизу захоронений, расположенных на территории области. По информации ведомства, в этих захоронениях покоится около 1800 мирных жителей, казненных фашистами в годы войны. Следственные действия направлены на установление конкретных лиц, причастных к геноциду мирных жителей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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