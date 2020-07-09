Челябинский бизнесмен отсудил у налоговой 313 млн рублей

Артур Никитин выиграл суд у налоговой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд Челябинской области отказал налоговой службе в иске о банкротстве ООО «Стройсвязьурал 1» Артура Никитина. Такой вердикт приняли, поскольку бизнесмен выиграл параллельное разбирательство и добился, чтобы решение о начислении долга по налогам в 313 млн рублей, признали незаконным. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте суда.

«Отказать уполномоченному органу Российской Федерации — Федеральной налоговой службе России в удовлетворении заявления о признании несостоятельным (банкротом) и введении наблюдения в отношении общества с ограниченной ответственностью „Стройсвязьурал 1“; заявление оставить без рассмотрения», — сообщается в решении.

В вердикте сказано, что ранее фирма Никитина отменила в суде решение налоговой о начислении долга в 313 млн по налогам (включая пени и штрафы). Поэтому оснований для банкротства «Стройсвязьурал 1» больше нет.

Никитин не ответил на звонок корреспондента URA.RU. Ранее он заявлял агентству, что его преследование может быть заказано бывшими партнерами из ЗАО «Стремберг». Они вместе построили торгово-развлекательный комплекс с аквапарком «Питерлэнд» в Санкт-Петербурге, однако челябинец не получил свою долю. Он отсудил более 4 млрд рублей, но не может взыскать деньги. После того, как ФНС начислила долг в 313 млн, следственное управление СКР по Челябинской области возбудило против компании уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).