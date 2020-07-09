Исчезнувшего мэра Сеула нашли мертвым

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Конференция свердловского отделения ОНФ. Екатеринбург, чиновник, сумка
Чиновник возглавлял городскую администрацию с 2011 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пропавшего мэра Сеула Пак Вон Суна нашли мертвым. Об этом сообщает корейское агентство Yonhap со ссылкой на источники в полиции. До этого в четверг близкие чиновника сообщили о его странном исчезновении.

«Мэр Сеула был найден мертвым в северной части города после того, как его семья сообщила о его пропаже», — сообщает агентство. По данным журналистов, заявление о пропаже Пак Вон Суна написала его дочь. Она рассказала, что отец оставил ей сообщение, похожее на завещание и ушел.

Южнокорейская полиция отследила сигнал телефона чиновника в городском лесопарке. По прибытии на место, они обнаружили тело мэра. В полиции подтвердили смерть градоначальника, передает «Национальная служба новостей». Однако причины смерти политика пока не раскрываются.

Пак Вон Сун был главой администрации Сеула с 2011 года. Мэр вышел из своей резиденции утром 9 июля и должен был в середине дня провести встречу с главой Комиссии по сбалансированному развитию государства при президенте Ким Са Елемом. Однако из-за плохого самочувствия Вон Сун не вернулся на работу. В его поисках участвовали до 200 человек, также были задействованы беспилотники и служебные собаки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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