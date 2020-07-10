09 июля 2020

Глава Минздрава РФ оценил слухи о бесплодии после коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первомайский митинг. Курган, отец с ребенком, кинотеатр россия, проезд запрещен, перекрытие дороги, знак кирпич, движение запрещено, мужчина с ребенком
Научных данных о бесплодии после коронавируса нет Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Научных данных о том, что COVID-19 может привести к бесплодию, пока нет. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Таких данных впрямую, что ведет к бесплодию, на сегодня нет», — заявил он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24» (цитата ТАСС).

Он отметил, что публикации о воспалительных заболеваниях и бесплодии после COVID-19 уже отозваны для доработки. По словам Мурашко, специалисты-репродуктологи и гинекологи внимательно следят за развитием ситуации.

Ранее специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава РФ Елена Уварова заявила, что мужчины, переболевшие коронавирусом, могут столкнуться с бесплодием. Болезнь ухудшает качество спермы на 38%. Уварова добавила, что проблемы мужского бесплодия обострились как раз после начала пандемии коронавируса. Также в Минздраве отметили, что мужчины в целом тяжелее переносят короанвирус, чем женщины. Связано это с большим количеством сопутствующих заболеваний, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Здоровье Наука Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...