Глава Минздрава РФ оценил слухи о бесплодии после коронавируса

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Ранее специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава РФ Елена Уварова заявила, что мужчины, переболевшие коронавирусом, могут столкнуться с бесплодием . Болезнь ухудшает качество спермы на 38%. Уварова добавила, что проблемы мужского бесплодия обострились как раз после начала пандемии коронавируса. Также в Минздраве отметили, что мужчины в целом тяжелее переносят короанвирус, чем женщины. Связано это с большим количеством сопутствующих заболеваний, уточняет « Федеральное агентство новостей ».

Он отметил, что публикации о воспалительных заболеваниях и бесплодии после COVID-19 уже отозваны для доработки. По словам Мурашко, специалисты-репродуктологи и гинекологи внимательно следят за развитием ситуации.

«Таких данных впрямую, что ведет к бесплодию, на сегодня нет», — заявил он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24» (цитата ТАСС).

Научных данных о том, что COVID-19 может привести к бесплодию, пока нет. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Научных данных о бесплодии после коронавируса нет Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно