Минздрав РФ: коронавирус может привести к бесплодию у мужчин

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

В беседе с URA.RU психолог Елена Перминова заявляла, что человек, который постоянно боится заразиться COVID-19, увеличивает свои шансы подхватить инфекцию . Поэтому важно исследовать себя и готовить план действий на случай заражения.

Ранее в Минздраве заявили о том, что мужчины в целом тяжелее переносят короанвирус, чем женщины. Связано это с большим количеством сопутствующих заболеваний, уточняет « Федеральное агентство новостей ». Переболевшим коронавирусом также важно помнить, что инфекция наносит удар по сердцу, почкам и печени, а не только по легким. Последствия болезни могут сказываться еще много лет, сообщает телеканал « Царьград ».

«Сейчас показывает, что вот этот перенесенный COVID (дает) 38% уменьшение качества спермы. А у нас и так уже у мужчин не очень-то хорошее качество спермы», — цитирует врача РИА «Новости». Уварова добавила, что проблемы мужского бесплодия обострились как раз после начала пандемии коронавируса. При этом болезнь гриппом и ветрянкой не оценивалась с этой точки зрения, пишет агентство Nation News.

Мужчины, переболевшие коронавирусом, могут столкнуться с бесплодием. Об этом предупредила главный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава РФ Елена Уварова.

Проблемы мужского бесплодия обострились после начала пандемии Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно