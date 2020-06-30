Минздрав РФ: коронавирус может привести к бесплодию у мужчин

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Проблемы мужского бесплодия обострились после начала пандемии Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Мужчины, переболевшие коронавирусом, могут столкнуться с бесплодием. Об этом предупредила главный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава РФ Елена Уварова.

«Сейчас показывает, что вот этот перенесенный COVID (дает) 38% уменьшение качества спермы. А у нас и так уже у мужчин не очень-то хорошее качество спермы», — цитирует врача РИА «Новости». Уварова добавила, что проблемы мужского бесплодия обострились как раз после начала пандемии коронавируса. При этом болезнь гриппом и ветрянкой не оценивалась с этой точки зрения, пишет агентство Nation News.

Ранее в Минздраве заявили о том, что мужчины в целом тяжелее переносят короанвирус, чем женщины. Связано это с большим количеством сопутствующих заболеваний, уточняет «Федеральное агентство новостей». Переболевшим коронавирусом также важно помнить, что инфекция наносит удар по сердцу, почкам и печени, а не только по легким. Последствия болезни могут сказываться еще много лет, сообщает телеканал «Царьград».

В беседе с URA.RU психолог Елена Перминова заявляла, что человек, который постоянно боится заразиться COVID-19, увеличивает свои шансы подхватить инфекцию. Поэтому важно исследовать себя и готовить план действий на случай заражения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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