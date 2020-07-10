09 июля 2020
08 июля 2020
07 июля 2020

«Свидетелям Иеговы» из ХМАО предъявлено новое обвинение

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, нож, уголовное дело, убийство
В расследовании деятельности «Свидетелей Иеговы» из Сургута — новый эпизод Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На адептов запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы» из Сургута завели еще одно уголовное дело по 283.3 статье УК РФ «Финансирование экстремистской деятельности». Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Среди фигурантов этого дела — 16 человек. По версии следствия они с сентября 2017 года по февраль 2019 года занимались сбором денежных средств от прихожан на финансирование ячейки, которая работала на территории Сургута и Сургутского района. Пока речь идет о сумме в 500 тысяч рублей», — сообщил инсайдер.

Он также добавил, что оперативной разработкой занималось ФСБ, а расследование уголовного дела отдано центральному аппарату СК России. Связаться с пресс-службами УФСБ по Тюменской области и СКР на момент публикации материала не удалось.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте в 2019 года задержана крупнейшая ячейка адептов «Свидетелей Иеговы» в России. После чего было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям уголовного кодекса — организация деятельности экстремистской организации и участия в ее деятельности (ч.1 и ч.2 ст. 282.2 УК РФ), склонения, вербовки и иного вовлечения лиц в деятельность экстремистской организации (ч.1.1 ст. 282.2 УК РФ). Прошлой осенью все материалы были переданы на расследование в центральный аппарат СКР.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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