«Свидетелям Иеговы» из ХМАО предъявлено новое обвинение

В расследовании деятельности «Свидетелей Иеговы» из Сургута — новый эпизод Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На адептов запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы» из Сургута завели еще одно уголовное дело по 283.3 статье УК РФ «Финансирование экстремистской деятельности». Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Среди фигурантов этого дела — 16 человек. По версии следствия они с сентября 2017 года по февраль 2019 года занимались сбором денежных средств от прихожан на финансирование ячейки, которая работала на территории Сургута и Сургутского района. Пока речь идет о сумме в 500 тысяч рублей», — сообщил инсайдер.

Он также добавил, что оперативной разработкой занималось ФСБ, а расследование уголовного дела отдано центральному аппарату СК России. Связаться с пресс-службами УФСБ по Тюменской области и СКР на момент публикации материала не удалось.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте в 2019 года задержана крупнейшая ячейка адептов «Свидетелей Иеговы» в России. После чего было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям уголовного кодекса — организация деятельности экстремистской организации и участия в ее деятельности (ч.1 и ч.2 ст. 282.2 УК РФ), склонения, вербовки и иного вовлечения лиц в деятельность экстремистской организации (ч.1.1 ст. 282.2 УК РФ). Прошлой осенью все материалы были переданы на расследование в центральный аппарат СКР.