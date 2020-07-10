ВОЗ возмутили российские рестораны

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10 июля ВОЗ заявила о риске второго карантина в России. Новая волна пандемии может начаться, если россияне не будут соблюдать социальную дистанцию.

Также Вуйнович порекомендовала рестораторам каждый день печатать на листах новое меню, чтобы соблюдать чистоту. Если такой возможности нет, то меню можно поместить в пластик и тоже протирать, подсказала эксперт.

«Если это мраморный стол, пожалуйста, протрите его дезинфицирующим средством, чистой салфеткой. Это может предотвратить многое», — говорит Вуйнович. Представитель ВОЗ уточнила, что лично зашла в несколько ресторанов, которые ее разочаровали. В заведениях общественного питания хочется видеть чистые столы, подчеркнула эксперт. Она больше не приходит в те рестораны, где не могут качественно продезинфицировать поверхности, с которыми соприкасаются посетители.

Дезинфекция в российских ресторанах должна быть более тщательной, считает представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович. Эксперту не понравилось, как в общепите протирают столы, пишет РИА «Новости».

Представитель ВОЗ считает, что в ресторанах плохо протирают столы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

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