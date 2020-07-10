09 июля 2020

ВОЗ возмутили российские рестораны

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа ресторанов во время режима самоизоляции. Екатеринбург, ресторан, еда на вынос, covid-19, takeaway
Представитель ВОЗ считает, что в ресторанах плохо протирают столы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Дезинфекция в российских ресторанах должна быть более тщательной, считает представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович. Эксперту не понравилось, как в общепите протирают столы, пишет РИА «Новости».

«Если это мраморный стол, пожалуйста, протрите его дезинфицирующим средством, чистой салфеткой. Это может предотвратить многое», — говорит Вуйнович. Представитель ВОЗ уточнила, что лично зашла в несколько ресторанов, которые ее разочаровали. В заведениях общественного питания хочется видеть чистые столы, подчеркнула эксперт. Она больше не приходит в те рестораны, где не могут качественно продезинфицировать поверхности, с которыми соприкасаются посетители.

Также Вуйнович порекомендовала рестораторам каждый день печатать на листах новое меню, чтобы соблюдать чистоту. Если такой возможности нет, то меню можно поместить в пластик и тоже протирать, подсказала эксперт.

10 июля ВОЗ заявила о риске второго карантина в России. Новая волна пандемии может начаться, если россияне не будут соблюдать социальную дистанцию.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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