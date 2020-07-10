В ВОЗ предупредили о риске второго карантина в России

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По словам собеседницы агентства, такая вероятность будет существовать до появления вакцины или лекарства от COVID-19. Она призвала быть готовыми к такому сценарию, ведь это лучше, чем повторное активное распространение вируса.

«Если не будет соблюдаться физическая дистанция, а с этим числом это возможно, если начнут расти случаи — другого способа просто не будет», — приводит РИА «Новости» ответ Вуйнович на вопрос о вероятности риска введения повторных ограничений, как это произошло в ряде других стран.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович не исключила, что властям вновь придется вводить ограничительные меры из-за коронавируса. Такой сценарий возможен, если люди не будут соблюдать рекомендации врачей.

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