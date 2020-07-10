09 июля 2020

В ВОЗ предупредили о риске второго карантина в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Санитарная обработка остановок общественного транспорта во время пандемии коронавируса COVID-19. Екатеринбург, уборка, защитный костюм, гигиена, дезинфекция, карантин, остановка общественного транспорта, санобработка, санитарная обработка, covid-19, covid19, коронавирус, противоэпидемические меры
России придется вновь вводить ограничения в случае роста заболеваемости Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович не исключила, что властям вновь придется вводить ограничительные меры из-за коронавируса. Такой сценарий возможен, если люди не будут соблюдать рекомендации врачей.

«Если не будет соблюдаться физическая дистанция, а с этим числом это возможно, если начнут расти случаи — другого способа просто не будет», — приводит РИА «Новости» ответ Вуйнович на вопрос о вероятности риска введения повторных ограничений, как это произошло в ряде других стран.

По словам собеседницы агентства, такая вероятность будет существовать до появления вакцины или лекарства от COVID-19. Она призвала быть готовыми к такому сценарию, ведь это лучше, чем повторное активное распространение вируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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