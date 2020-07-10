Курганских медиков закрыли на самоизоляцию в отделении Шадринской ЦРБ (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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В Шадринске (в Курганской области) в центральной районной больнице в связи с обнаружением пациента с коронавирусом закрыто урологическое отделение вместе с персоналом. Решение было неожиданным, и медики не успели запастись едой. Об этом URA.RU стало известно от источников среди персонала больницы.

«Отделение закрыто до 19 июля. На самоизоляции находится семь человек персонала. Они оказались не подготовлены к тому, что их там закроют, еды нет», — пояснил источник.

Он добавил, что шадринские предприниматели, узнав о ситуации в больнице, готовят сейчас продуктовые наборы, чтобы передать их персоналу. «Люди откликнулись и готовы помочь. Правильно, что медиков отправили на самоизоляцию, но многие из деревень. Не всем родственники могут помочь, тем более опасаются заразиться», — пояснил источник.

В оперштабе по борьбе с коронавирусом URA.RU подтвердили, что отделение закрыто. «В соответствии с предписанием Роспотребнадзора приостановлена деятельность урологического отделения ГБУ „Шадринская центральная районная больница“. Медицинская помощь по экстренным и неотложным показаниям по профилю „урология“ оказывается в ГБУ „Курганская областная клиническая больница“ и ЧУЗ „Больница ‚РЖД-Медицина‘ города Курган“», — уточнили в оперштабе.

Как персонал обеспечивается едой — запрос также направлен в оперштаб. На момент публикации ответ еще не был получен. По данным властей, в Кургане в связи с коронавирусом также закрыты двух хирургических и одного терапевтическое отделение ГБУ «Курганская больница скорой медицинской помощи».

URA.RU сообщало, что число заболевших COVID курганцев растет из-за снятия ограничений. На 9 июля подтвердилось 60 новых случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии в регионе всего выявили 1240 заболевших. По выздоровлению выписали 673 человека, двое скончались от сопутствующих заболеваний, один — от коронавируса. На данный момент, ситуация в регионе развивается согласно пессимистичному прогнозу URA.RU.