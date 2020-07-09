Число заболевших COVID курганцев растет из-за снятия ограничений

Всего в регионе выявили 1240 больных коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 9 июля подтвердилось 60 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. С 5 июля в регионе ежедневно выявляют более 50 заболевших. Власти связали это с послаблением ограничений.

«На 9 июля в Курганской области лабораторно подтверждено 60 новых случаев COVID -19», — говорится в сообщении оперштаба. В Кургане обнаружили 28 заболевших, в Шадринске -16. Остальные из Варгашинского, Далматовского, Звериноголовского, Каргапольского, Кетовского, Катайского, Целинного, Шадринского, Юргамышского районов.

С начала эпидемии в регионе всего выявили 1240 заболевших. По выздоровлению выписали 673 человека, двое скончались от сопутствующих заболеваний, один — от коронавируса. На данный момент, ситуация в регионе развивается согласно пессимистичному прогнозу URA.RU.

В Курганской области 1 апреля ввели режим самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19, он сохраняется для людей старше 65 лет. 15 июня был введен обязательный масочный режим. 19 июня появились новые правила въезда в регион. А 30 июня власти разрешили открыть кинотеатры и уличные кафе.