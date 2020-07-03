Послабления режима самоизоляции в ближайшую неделю в регионе маловероятны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В последние три дня в Курганской области число новых случаев заражения коронавирусом не опускалось ниже 30. Такое количество снизило вероятность того, что местные власти в ближайшую неделю ослабят ограничения, связанные с коронавирусом.

К новому этапу снятия ограничений регион будет готов, если четыре дня подряд соблюдаются три условия: наличие свободного коечного фонда — не менее 50% от нормативной потребности (для Курганской области — 207 свободных коек), охват тестированием на COVID-19 — не менее 70 на 100 тысяч населения в день, коэффициент распространения инфекции не должен превышать 1,0. Регион не выполняет только третье условие. 3 июля коэффициент превышал 1,05 (по данным регионального оперштаба). До 2 июля пять дней подряд он был ниже единицы.

URA.RU подготовило три прогноза дальнейшего развития событий. По стабильному варианту прогноза, в Курганской области коэффициент распространения инфекции будет ниже единицы 7 и 8 июля, но 9 июля повысится. Так будут развиваться события, если в регионе будут регистрировать по 28 новых случаев заражения COVID-19 в день (среднее значение по итогам последних семи дней).

Новые послабления ограничений смогут ввести в течение недели, если 4 июля выявят 28 случаев, а дальше количество новых случаев с каждым днем будет меньше на три (оптимистичный вариант прогноза). При пессимистичном варианте заболеваемость продолжит расти.

На 3 июля всего регионе зафиксировали 899 случаев COVID-19. По выздоровлению были выписаны 537 человек, двое скончались от сопутствующих заболеваний, один — от коронавируса.

С 1 апреля в Курганской области начал действовать режим самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19. 15 июня был введен обязательный масочный режим. 19 июня появились новые правила въезда в регион. 30 июня разрешили открыть кинотеатры и уличные кафе.

Скрин: URA.RU

Скрин: URA.RU

Скрин: URA.RU