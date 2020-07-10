В регионе ежедневно заболевает почти сотня человек Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

В Хабаровском крае после задержания губернатора Сергея Фургала до сих пор не назначен врио руководителя региона. Из-за этого неизвестно, кто должен принять решение о необходимых для края карантинных мерах для борьбы с коронавирусом, которые обычно принимают в пятницу. На это обстоятельство в разговоре с URA.RU указал политолог, доктор политических наук, профессор из Хабаровска Илдус Ярулин.

«Обычно по пятницам в последнее время принимался документ, который регулирует этапы [выхода из карантина]. Сейчас даже исполняющего обязанности нет», — отметил Ярулин. Он объяснил, что арестованный Фургал не успел назначить ответственного за руководство региона, а помимо него право назначить руководителя имеет лишь российский президент.

Между тем рост заболевания коронавирусом в Хабаровском крае продолжает сохраняться, и регион может вернуться к жестким ограничительным мерам. Об этом 10 июля заявил зампред правительства края по социальным вопросам Юрий Минаев, сообщает РИА «Новости». Согласно данным сайта koronavirus-monitor.ru, число заболевших в Хабаровском крае в последние три дня ежедневно превышает 90 человек. Так, 8 июля заболело 98 человек, 9 июля диагностировано 96 инфицированных.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал задержан 9 июля по подозрению в организации убийств. В этот же день он был доставлен на допрос в Следственный комитет в Москве. По данным следствия, глава региона задержан в связи с предполагаемой причастностью к ОПГ и организации убийств двух предпринимателей в 2005 году. Ему предъявлено обвинение в организации убийств и покушении на убийство.

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