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Ранее стало известно, что Фургал может быть причастен к уголовному делу против экс-замглавы края Василия Шихалева о крупном мошенничестве в лесной сфере. Об этом URA.RU заявил главред газеты «Молодой Дальневосточник XXI век» Владимир Чернышов. В марте 2019 года в кабинете губернатора и его заместителей прошли обыски.

В поле зрения правоохранителей Фургал попал в ходе расследования уголовного дела организованной преступной группы, которая оказалась причастна к организации и совершении убийств в 2004—2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Ранее в рамках этого дела уже были задержаны и арестованы четверо активных участников ОПГ, которым предъявлены обвинения в зависимости от роли каждого в совершении преступлений.

«В ближайшее время Фургалу будет предъявлено обвинение, следствие намерено просить для него меру пресечения в виде содержания под стражей», — сообщили РИА «Новости» в СКР. Как уточняет ТАСС, глава Хабаровского края уже задержан. Его задержание проводилось следователями СК совместно с сотрудниками ФСБ.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. По данным следствия, он является организатором покушения на убийство, а также убийства ряда предпринимателей.

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