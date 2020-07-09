Губернатору Фургалу предъявили обвинение в организации убийств

Губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств и покушении на убийство. Глава региона уже допрошен в качестве подозреваемого.
«СК РФ предъявил обвинение в организации убийств и покушении на убийство губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу», — передает РИА «Новости». Чиновника допросили в качестве подозреваемого.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал задержан 9 июля по подозрению в организации убийств. В этот же день он был доставлен на допрос в Следственный комитет в Москве. По данным следствия, глава региона задержан в связи с предполагаемой причастностью к ОПГ и организации убийств двух предпринимателей в 2005 году.
Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский, куда входил Фургал, заявил, что не будет исключать политика из организации. Он заявил, что задержание губернатора прошло некорректно, передает радио Sputnik. Однако позже источник URA.RU сообщил, что Жириновскому было известно о готовящемся задержании Фургала.
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