Губернатору Фургалу предъявили обвинение в организации убийств

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Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский, куда входил Фургал, заявил, что не будет исключать политика из организации. Он заявил, что задержание губернатора прошло некорректно, передает радио Sputnik . Однако позже источник URA.RU сообщил, что Жириновскому было известно о готовящемся задержании Фургала.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал задержан 9 июля по подозрению в организации убийств. В этот же день он был доставлен на допрос в Следственный комитет в Москве. По данным следствия, глава региона задержан в связи с предполагаемой причастностью к ОПГ и организации убийств двух предпринимателей в 2005 году.

«СК РФ предъявил обвинение в организации убийств и покушении на убийство губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу», — передает РИА «Новости». Чиновника допросили в качестве подозреваемого.

Губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств и покушении на убийство. Глава региона уже допрошен в качестве подозреваемого.

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