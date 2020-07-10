09 июля 2020
08 июля 2020

Несмотря на запреты губернатора, лесорубы вывозят курганский лес

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит врио губернатора Шумкова в Притобольный район. Курган, лес, бревна, древесина, деревоперерабатывающее предприятие
В Казахстан пытались вывезти четыре КАМАЗа древесины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские сотрудники ДПС задержали четыре КАМАЗа, водители которых пытались незаконно вывезти лес в Казахстан. Об этом 10 июля сообщила пресс-служба УМВД России по Курганской области. Ранее губернатор региона Вадим Шумков заявлял о борьбе с «черными лесорубами».

«На автодороге Курган-Куртамыш сотрудниками дорожно-патрульной службы задержаны четыре автомобиля „КАМАЗ“, которые перевозили древесину породы сосна общим объёмом 100 кубических метров из Кетовского района в соседнюю республику», — объяснили в пресс-службе. Машины задержали 8 июля.

Сотрудники ДПС установили, что лес перевозили незаконно. На отправителя груза сотрудники полиции составили четыре административных протокола по ч. 5 ст. 8.28.1 КоАП РФ (Нарушение требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней). Нарушителю грозит от 500 до 700 тысяч рублей. Также у задержанных забрали груз и автомобили.

В начале прошлого года Вадим Шумков признал, что основная проблема в сфере лесного хозяйства региона — «незаконные рубки леса и его транзит в Казахстан». В этом он обвинил «отдельных должностных лиц».

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», Viber-канале «Курган» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Природа Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...