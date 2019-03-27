26 марта 2019
25 марта 2019

Губернатор Шумков объявил войну «черным лесорубам» в Зауралье

Станислав Достовалов
© Служба новостей «URA.RU»
27 марта 2019 в 10:23
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Визит врио губернатора Шумкова в Притобольный район. Курган, бревна, древесина
Вадим Шумков пообещал навести порядок в лесной отраслиФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Курганской области смогут сообщить о незаконных рубках или других нарушениях, связанных с лесным фондом, по телефону горячей линии. Она начнет работать уже в ближайшее время, заявил врио губернатора Курганской области Вадим Шумков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Будем и здесь поэтапно и последовательно наводить порядок. Скоро разместим телефон горячей линии, куда можно будет заявить о незаконной рубке или иных нарушениях», — написал глава региона.

Курганскую область Шумков назвал «почти чемпионом России»: еще совсем недавно около 94% лесного фонда региона было передано в аренду частникам. «В этом не было бы ничего плохого, если бы условия этой аренды отвечали интересам области и ее населения», — уточнил он. В Зауралье же, по словам врио губернатора, «нет ни одного вменяемого инвестиционного проекта по деревообработке и весьма скромные суммы арендных отчислений».

Но основная проблема — незаконные рубки леса и его транзит в Казахстан. При этом сами зауральцы почти не имеют возможности законно получить древесные ресурсы, а дрова порой закупают в соседней Тюменской области. «Разумеется, это не могло происходить без прямого попустительства отдельных должностных лиц», — считает глава региона.

Ранее «URA.RU» неоднократно поднимало тему «черных лесорубов» в Курганской области. Одну из таких банд задержали в конце прошлого года в Мишкинском районе Зауралья. Ущерб, причиненный ими, исчисляется миллионами рублей. Перед этим был выявлен факт незаконной рубки на территории памятника природы — Кировского бора в том же Мишкинском районе. В результате семеро чиновников департамента природных ресурсов были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, директор Юргамышского лесничества лишился должности, возбуждено уголовное дело.

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